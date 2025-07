Tra cielo e storia: l’emozione del volo in mongolfiera sul Parco archeologico di Segesta

beni culturali

L'iniziativa di una società campana con la Regione. Scarpinato: «Un modo nuovo e coinvolgente per vivere un'esperienza immersiva»

Dal 16 al 20 luglio una mongolfiera colorata si alzerà in volo vincolato, ovvero con il pallone ancorato a terra, sul Parco archeologico di Segesta. Un’esperienza del tutto inedita che i visitatori potranno vivere dalle 19.30 alle 22, per una durata di dieci minuti, in gruppi di massimo 5 passeggeri per volta, bambini inclusi, oltre al pilota. Si raggiungerà un’altezza massima di 15/20 metri. Nell’occasione, sarà aperta in questa stessa fascia oraria anche l’area del tempio dorico con biglietto ridotto.

«Un modo nuovo e coinvolgente di vivere il parco, un’esperienza immersiva – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che unisce il fascino della vista serale alla suggestione di una prospettiva diversa, regalando ai visitatori uno sguardo unico sul sito, sospeso tra cielo e storia».

Il progetto è della società campana Volare sull’Arte, impresa sociale nata con lo scopo di promuovere siti di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico, attraverso l’offerta di un “diverso punto di osservazione”. La mongolfiera è dotata di porta per l’accesso e quindi idonea anche ai passeggeri con disabilità. È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe dalla suola piatta, inoltre non è possibile portare a bordo passeggini. I voli saranno effettuati in ottemperanza alle regole sulla sicurezza e alle direttive dell’Enac. Non si volerà in caso di vento forte e maltempo nella zona.