Trapani, accordo di lungo termiche per l’energia eolica tra A2A ed Erg

Rinnovabili

L’accordo riguarda l'energia prodotta dal parco eolico di Erg di Salemi Castelvetrano

A2A ed Erg, attraverso la sua controllata Erg Power Generation, hanno siglato un power purchase agreement (Ppa) della durata di 15 anni, a partire dal primo gennaio 2027, per la fornitura complessiva nel periodo di circa 2,7 TWh di energia rinnovabile da fonte eolica. L’accordo, spiega una nota, prevede l’acquisto da parte di A2A di energia prodotta dal parco eolico di Erg di Salemi Castelvetrano in provincia di Trapani, il quarto progetto avviato nell’ambito del programma di Repowering degli impianti del proprio portafoglio. Un intervento, di cui Erg è fra i pionieri, che consiste nel totale rinnovamento tecnologico degli asset e che consente di raddoppiare la capacità installata e di triplicare la produzione, dimezzando il numero delle turbine. A seguito della sostituzione di tutti gli aerogeneratori esistenti con macchine di ultima generazione più performanti, il parco si compone di 18 turbine Vestas da 4,2 MW pari a una capacità installata complessiva di 75,6 MW, con produzione annua stimata di 208 GWh. L’energia green prodotta dall’impianto eolico è in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 41 mila famiglie, per complessivi 74 kt/anno di CO2 evitata.