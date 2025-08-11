Trapani film festival, la musica incontra il cinema

gli eventi

Ad aprire idealmente la rassegna un'anteprima d'eccezione con monsignor Marco Frisina, tra i maggiori compositori italiani a tema religioso

È la musica uno dei cuori pulsanti della terza edizione del Trapani film festival, in programma dal 18 al 24 agosto all’interno dell’arena del Cine Teatro Ariston a Villa Margherita. Ad aprire idealmente la rassegna, il 17 agosto, sarà un’anteprima d’eccezione con monsignor Marco Frisina, tra i maggiori compositori italiani di musica per il cinema a tema religioso. Il maestro presenterà MusiCinema – Le sue grandi musiche da film, un viaggio emozionante tra le sue più celebri partiture. La serata, organizzata da Chorus Inside Sicilia e diretta dal Maestro Salvatore Di Blasi, darà il tono a un’intera settimana in cui la musica si fa narrazione. Il 21 agosto si esibirà Warco, affermato cantautore del territorio che utilizza la musica per narrare frammenti di vita quotidiana trasformandoli in storie in cui possiamo riconoscerci, anticiperà il live di Marco Del Bene (MKDB), compositore e producer al centro dello spettacolo Borders: una performance di matrice sperimentale e fortemente contemporanea che intreccia sound design, musica per immagini e linguaggio visuale. Le sue partiture originali, nate per il cinema, saranno reinterpretate dal vivo e arricchite dagli interventi visivi dell’artista The Astronaut, in un’esperienza immersiva che guarda al futuro della musica per film.

