Trapani, hackerata la pagina Wikipedia del sindaco Tranchida

Haters

Presentata una denuncia non solo per accertare la responsabilità ed individuare gli autori

La pagina Wikipedia del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è stata hackerata. Qualcuno ha apportato delle anomalie nella biografia del primo cittadino, aggiungendo informazioni false e fuorvianti che riguardano anche la sua reputazione. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Tranchida, che ha annunciato in una nota sui social di avere presentato una denuncia non solo per accertare la responsabilità ed individuare gli autori, ma anche “per evitare che altri cittadini possano finire sulla graticola di una logica che non è più politica di contrapposizione di idee, ma assume adesso un altro sapore”.

