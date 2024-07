Trapani, il “fallimento” e la distrazione dei beni per non pagare i creditori: arrestati due imprenditori

L'inchiesta

L'indagine della Guardia di finanza due una società di logistica

Avevano creato altre tre aziende, intestate a prestanome o componenti della loro stessa famiglia, allo scopo di non pagare i creditori della vecchia azienda portata al dissesto.

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trapani nei confronti di due persone che sono state poste ai domiciliari e alle quali è stato anche imposto il divieto temporaneo di esercitare imprese o uffici direttivi. I due sono indagati a vario titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il Tribunale ha anche disposto il sequestro delle quote sociali e dell’intero complesso aziendale di due società di capitali, aventi un attivo patrimoniale superiore a 2 milioni euro.