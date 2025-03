Trapani, in contrada Milo altro che cittadella dello sport: è diventata zona militare

il caso

La protesta del sindaco Tranchida

«Un grave colpo ai progetti di sviluppo di Trapani: l’area a sud dell’autostrada, in contrada Milo, che doveva ospitare importanti strutture come l’interporto e la Cittadella della Giustizia e dello Sport, è stata improvvisamente trasformata in zona militare senza spiegazioni. Il Demanio Militare ha revocato la cessione di queste aree, sollevando dubbi su cosa possa nascondersi dietro questa decisione».

Lo ha detto il sindaco Giacomo Tranchida che ha convocato una conferenza stampa per denunciare l’assenza di consultazioni con l’amministrazione comunale e le istituzioni locali, e per chiedere chiarimenti sul perché questa trasformazione sia avvenuta senza motivazioni ufficiali. Tranchida ha inoltre sollevato interrogativi su possibili rischi per la sicurezza, come la presenza di materiali pericolosi o rifiuti radioattivi. Sebbene il progetto dell’interporto sembri definitivamente compromesso, la cittadella dello Sport e altre strutture potrebbero ancora essere realizzate, seppur con dimensioni ridotte. Il sindaco ha annunciato che l’amministrazione intraprenderà azioni per ottenere risposte e tutelare il futuro di Trapani.

