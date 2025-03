Trapani, in migliaia a corteo contro la mafia. Il presidente Mattarella: «Può essere vinta»

La manifestazione

La manifestazione di Libera per la giornata delle vittime

Hanno sfilato in migliaia per le vie di Trapani per dire no alla criminalità e ricordare le vittime delle mafie. Un appuntamento che si ripete ogni anno, quello della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia organizzato da Libera, giunto alla sua trentesima edizione. Tantissimi i giovani che si sono poi radunati in piazza Vittorio Emanuele, dove è stato allestito il palco. Per Libera hanno partecipato 50 mila persone per la questura diecimila.