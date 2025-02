Il caso

Trapani, niente cittadinanza onoraria alle Ong: in Consiglio comunale manca il numero legale

Il riconoscimento era in programma per Jugend Rettet, Save the Children e Medici senza Frontiere. Sotto il Palazzo comunale si teneva inoltre un sit-in organizzato da Fratelli d’Italia per protestare

Di Redazione | 31 Gennaio 2025