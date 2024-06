Trapani, presentata la Vittorio Morace: l’imbarcazione ibrida per le Egadi

turismo

In servizio per la Liberty Lines

È stato presentata oggi pomeriggio al porto di Trapani l’imbarcazione «Vittorio Morace», dedicata al fondatore della Liberty Lines scomparso nel luglio di due anni fa.

Si tratta del primo monocarena ibrido al mondo capace di ridurre considerevolmente le emissioni inquinanti.

Lunga 40 metri, la nave potrà trasportare 251 passeggeri. Il mezzo è capace di navigare solo in modalità elettrica a una velocità di 10 nodi dentro i porti e in prossimità della costa. In mare aperto, quando attiva i motori termici, ricarica le batterie e naviga fino a 30 nodi. L’imbarcazione verrà utilizzata per i collegamentienti con le isole Egadi.