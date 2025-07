Treni speciali per il “Green valley pop fest”: accordo con Trenitalia per il concerto con Elodie e Lazza

TRAPANI

L'assessore: «Agevoliamo gli appassionati e alleggeriamo il traffico»

«Abbiamo disposto l’allestimento di treni speciali in occasione dell’evento che si svolgerà a Trapani domenica prossima, come già fatto per altre grandi manifestazioni. Agevoliamo così i tanti appassionati di musica che vorranno assistere al concerto, offrendo loro una valida alternativa al mezzo privato, nell’ottica di non congestionare il flusso veicolare su strade e autostrade, già di per sé sostenuto in questo periodo di vacanza».

Lo afferma l’assessore regionale delle Infrastrutture e delle mobilità, Alessandro Aricò, in relazione all’attivazione dei quattro convogli straordinari tra domenica 27 e lunedì 28 luglio per facilitare la mobilità dei partecipanti al “Green Valley Pop Fest 2025” nel capoluogo trapanese, dove sono previste le esibizioni di Elodie, Lazza e Rovazzi, per citarne alcuni.

«Ringrazio la direzione regionale di Trenitalia – aggiunge Aricò – per la disponibilità dimostrata, ancora una volta, nel condividere l’obiettivo del governo Schifani di offrire ai viaggiatori in Sicilia un servizio sempre più efficiente e adeguato alle richieste dell’utenza».