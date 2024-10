Truffe all’Ue, i dettagli dell’inchiesta di Marsala che ha portato all’arresto dell’ex senatore Papania

L'operazione

Gli indagati al momento sono 24 e rispondono, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e riciclaggio

Dall’inchiesta dei pm di Marsala e della Procura Europea (Eppo) che oggi ha portato a 14 misure cautelari emergono alcuni dettagli. Il personaggio chiave della vicenda è l’ex senatore ed ex deputato dell’assemblea Regionale Siciliana Antonio Papania. In cambio del sostegno del suo movimento politico a sei esponenti politici siciliani – quattro attualmente consiglieri comunali a Marsala e Custonaci – e a loro congiunti sarebbero state dati o promessi posti di lavoro, nomine e promozioni presso gli enti di formazione che l’ex politico di fatto controllava. Gli indagati al momento sono 24 e rispondono, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e riciclaggio. Nell’inchiesta sono coinvolti anche sei esponenti politici che rivestono o hanno rivestito cariche presso i Comuni di Marsala, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo ed Erice.

In tutto le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza di Trapani sono 14. Alcune sono state disposte dal gip di Marsala, competente sull’indagine della procura di Marsala, altre da quello di Palermo che ha provveduto sulle richieste dell’ufficio siciliano della Eppo. Sono ancora in corso nelle provincie di Trapani e di Palermo perquisizioni domiciliari e locali. L’operazione nasce da una indagine della Procura di Marsala, guidata da Fernando Asaro e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle, che ha accertato una serie di truffe finalizzate a ottenere erogazioni pubbliche ed episodi di corruzione, malversazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Nell’ambito degli accertamenti è emerso che i fondi indebitamente intascati venivano dall’Ue, da qui la competenza dei pm di Eppo Gery Ferrara e Amelia Luise.