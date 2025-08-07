Turismo da record a Marsala: superato il mezzo milione di turisti

I dati

Secondo l'Osservatorio regionale nel 2024 l'aumento rispetto al 2023 è stato di oltre 200mila presenze

Per la prima volta, lo scorso anno, Marsala sfonda il tetto delle 500 mila presenze turistiche. A rendere noto il dato è l’Osservatorio regionale.«L’impegno di questa amministrazione per rendere accogliente la città e i tanti eventi promossi nel corso dei dodici mesi hanno prodotto un risultato entusiasmante – commentano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore al Turismo Salvatore Agate – a ciò si aggiunge il buon lavoro svolto per contrastare l’abusivismo ricettivo e sanare posizioni irregolari, il tutto a beneficio dei turisti e della qualità del servizio offerto».Va, inoltre, evidenziato, sottolinea una nota del Comune, “che, rispetto al 2023, si registra un aumento di quasi 200 mila presenze, a conferma del crescente appeal turistico di Marsala grazie alle sue bellezze artistiche, al paesaggio e all’enogastronomia». Un successo, aggiunge l’assessore Agate, dovuto «anche al perseverare nell’obiettivo di rendere appetibile l’offerta turistica lungo tutto l’anno e non solo nel periodo prettamente primaverile-estivo. Tutto ciò accompagnato da servizi sempre più rivolti all’accoglienza, nonché idonei a facilitare il movimento dei visitatori, con collegamenti bus per ogni versante del territorio».Infine, dai dati pubblicati dall’Osservatorio turistico regionale si evince che sono quasi 190 mila i turisti che provengono da altre regioni, mentre le strutture alberghiere sono sempre più preferite rispetto al settore extralberghiero.

