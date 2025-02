Ucciso a coltellate in un B&B di Trapani dall’amante, lei si difende: «Voleva violentarmi»

Il giallo

La vittima è un uomo di 65 anni, la presunta assassina ne ha 50

Una storia dai contorni ancora tutti da chiarire che però è finita in tragedia. E’ infatti morto in ospedale per le ferite riportate l’uomo accoltellato dalla nuora in un B&B del centro storico di Trapani, vicino il Palazzo di Giustizia. La vittima è Giovanni Aguzza, 65 anni, e secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da più fendenti dalla donna con la quale aveva una relazione che dopo una serie di accertamenti però non sarebbe la nuora e con la quale aveva trascorso la notte nella struttura ricettiva.