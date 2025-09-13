Un migliaio in piazza a Trapani contro Tranchida: Antonini guida la sfida

il caso

L'imprenditore proprietario della squadra di calcio, di basket e di una tv locale è sceso in politica

Un migliaio di persone ha partecipato questa mattina in Piazza Vittorio Veneto a Trapani alla manifestazione organizzata da Valerio Antonini, imprenditore romano e presidente della SportInvest, società che gestisce le squadre di basket e calcio locali. Antonini è anche il leader del movimento politico «Futuro», che ha guidato la protesta contro il sindaco Giacomo Tranchida e la sua giunta. Presenti anche i rappresentanti dell’opposizione.

Lo slogan che tuona contro il sindaco

I manifestanti hanno scandito cori con lo slogan simbolo della protesta: «Te ne devi annà», rivolto direttamente al primo cittadino. Dal palco, Antonini ha preso parola: «Continuare a immaginare una giunta guidata da Giacomo Tranchida fa venire l’orticaria a tutta la città. Il tempo di Tranchida è finito. È il momento di cambiare e di affidare questa città a un progetto serio e a un’idea di sviluppo che meritano tutti i cittadini».

Disservizi e polemiche amministrative

Il leader di «Futuro» ha toccato vari temi, dai disservizi alle difficoltà di gestione amministrativa. Un focus centrale è stato dedicato alla vicenda della convenzione del PalaShark, al centro di un acceso dibattito politico. Antonini ha definito la manovra amministrativa una «meschina» strategia finalizzata, a suo giudizio, a ostacolare il suo progetto sportivo e imprenditoriale. Un caso che ha scatenato lo scontro tra la società granata e il Comune, portando anche alle dimissioni dell’assessore allo Sport, Emanuele Barbara.

Difficoltà e sfide per gli investitori

Antonini ha denunciato le difficoltà che affrontano gli imprenditori che vogliono investire in Sicilia con «politici del genere», ma ha voluto lanciare un messaggio di speranza: «Sono la dimostrazione che si può fare, e che bisogna lottare per ottenere risultati». Ha infine annunciato le prossime iniziative del movimento, tra cui la convocazione del primo congresso e una nuova grande manifestazione di piazza fissata per l’8 novembre.

