Va a casa dei cugini della ex e li accoltella: tre gli indagati a Marsala

l'ìnchiesta

Uno per tentato omicidio, gli altri due (le vittime dell'aggressione) per rissa

Sono tre le persone indagate dalla Procura di Marsala nella vicenda dell’accoltellamento di due fratelli marsalesi, Baldassare e Giuseppe Biondo, nella cui abitazione si era rifugiata una cugina che aveva deciso di interrompere la convivenza con il compagno: Francesco Incandela, di 39 anni.

E’ stato, quest’ultimo, nel corso di una colluttazione, ad accoltellare i fratelli Biondo, che a loro volta, oltre ad essere «parte offesa», sono anche indagati per rissa. E’ quanto emerge dall’avviso conclusione indagini preliminari notificato dalla Procura.

Il fatto è accaduto nel centro di Marsala nel pomeriggio dello scorso 26 febbraio. Tre giorni dopo, Incandela fu arrestato dalla polizia. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Roberto Piscitello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Incandela si recò a casa dei cugini della sua ex compagna dopo che questa aveva deciso di troncare la convivenza. La donna, temendo la reazione dell’uomo, aveva cercato riparo nell’abitazione dei cugini e al suo arrivo si sarebbe rifiutata di incontrarlo.