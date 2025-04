Va in Egitto per festeggiare il compleanno e muore per un malore: Marsala in lutto per Arly

vacanza tragica

Aveva 51 anni, inutili i soccorsi all'ospedale del Cairo

La città di Marsala, nel trapanese, è in lutto per la scomparsa di Arlesiana Mannone, deceduta mentre si trovava in Egitto per trascorrere una vacanza. Era partita il giorno di pasquetta, insieme alle amiche, per festeggiare il suo cinquantusimo compleanno, che avrebbe compiuto proprio oggi 24 aprile.

Una festa che, però, non ci sarà mai. Doveva essere un giorno speciale, tra le piramidi e la magia del Nilo. Un sogno interrotto nella notte tra il 22 e il 23 aprile, all’Ospedale del Cairo, dove è morta improvvisamente a seguito di un malore. Non si conosco al momento le cause del decesso. Saranno gli accertamenti a stabilirlo. Secondo quanto emerso in queste ore, pare che la donna abbia accusato un malore e che sia stata portata d’urgenza in ospedale. Era molto conosciuta e stimata in città, soprattutto per la sua passione per la musica, il canto e la pittura. Ha fatto parte di vari gruppi locali, prestando la sua voce. Lascia un figlio di 19 anni. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti che la ricordano: «Siamo tutti immensamente addolorati e attoniti di fronte a questa improvvisa perdita e alle circostanze in cui si è verificata. Ti abbracciamo forte Arlesiana cara e ti accompagniamo in questo doloroso passaggio con infinito affetto».

