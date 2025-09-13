Valerio Antonini in piazza a Trapani raduna migliaia di persone per chiedere le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida

LA MANIFESTAZIONE

A Trapani questa mattina in Piazza Vittorio Veneto, alcune migliaia di persone ha risposto all’appello di Valerio Antonini, imprenditore romano, presidente della SportInvest che gestisce le squadre di basket e calcio locali e leader del movimento «Futuro», che ha guidato la manifestazione contro il sindaco Giacomo Tranchida e la sua giunta. Presenti anche i rappresentanti dell’opposizione.

Lo slogan che ha accompagnato cori e cartelli è stato: «Te ne devi annà», rivolto al primo cittadino. Dal palco Antonini ha preso la parola: «Oggi continuare ad immaginare una giunta guidata da Giacomo Tranchida fa venire l’orticaria a tutta la città. Io credo che è il momento di cambiare. Il tempo di Tranchida è finito», ha detto, rivendicando la necessità di «lasciare la città a un progetto serio e a un’idea di sviluppo che meritano tutti i cittadini».

Il leader di «Futuro» ha toccato diversi punti: dai disservizi alle difficoltà amministrative. Un passaggio cruciale del suo intervento è stato dedicato alla vicenda della convenzione del PalaShark, che nelle ultime settimane ha infiammato il dibattito politico e non solo. Antonini ha parlato di una manovra «meschina» che, a suo dire, avrebbe lo scopo di ostacolare il suo progetto sportivo e imprenditoriale. Una controversia che non solo ha acceso lo scontro tra la società granata e il Comune, ma che nei giorni scorsi ha portato anche alle dimissioni dell’assessore allo Sport, Emanuele Barbara.

«La convenzione e il tentativo che stanno portando avanti per crearci problemi è la dimostrazione di quanto sia difficile per un imprenditore investire in Sicilia con politici del genere. Ma credo di essere la dimostrazione che non solo si può fare, ma che bisogna lottare per arrivare a dei risultati», ha sottolineato.