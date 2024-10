Vandali nella notte nel cimitero di Trapani

Danni

L’amministrazione comunale ha presentato una denuncia contro ignoti

Nuovo atto vandalico al cimitero comunale di Trapani. Ignoti, durante la notte, hanno danneggiato e rubato i nuovi rubinetti installati dall’amministrazione comunale nelle colonnine per la distribuzione dell’acqua. Un raid che colpisce il cimitero proprio mentre erano in corso i lavori per la messa in funzione del nuovo impianto idrico. “Un vile atto premeditato che cerca chiaramente di mettere in difficoltà questa amministrazione – dice l’assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta -. In queste ore avremmo dovuto attivare il nuovo impianto per garantire la distribuzione dell’acqua all’interno dell’area cimiteriale. Ora, invece, saremo costretti a riparare i danni prima di poter completare i lavori. Si tratta di un atto strumentale che non possiamo tollerare”.