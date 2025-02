Vandalizzato il “Posto più bello del mondo”: rabbia e indignazione a Castellammare

il caso

Presa di mira anche una statua in gesso della Madonna

«Non solo atti di vandalismo ma anche gesti gravissimi contro il culto religioso e soprattutto spregio nei confronti di un luogo che ha un grande significato affettivo per la comunità e rappresenta un pregevole esempio di riqualificazione urbana. Esprimiamo ferma condanna ma soprattutto grande amarezza per gli spregevoli atti contro il “Posto più bello del mondo”.

Gesti di profonda inciviltà e disprezzo del bene comune che in questa circostanza feriscono anche la memoria di un giovane e la sensibilità di tutti per l’accanimento nei confronti di un luogo creato con l’impegno della famiglia ma anche di tante associazioni, studenti e cittadini».

Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, dopo il danneggiamento nell’area denominata «il posto più bello del Mondo». Nel mirino dei vandali una statua in gesso raffigurante la Madonna. Sono stati anche imbrattati con scritte e simboli i contenitori in legno per la raccolta differenziata, le panchine ed i tavoli dell’area.