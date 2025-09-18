007 Varsavia conferma,danni da nostro missile non da droni russi

agenzia

Durante lo sconfinamento del 10 settembre scorso

BERLINO, 18 SET – È stato un missile di un caccia da combattimento polacco a danneggiare una casa nella regione di Lublino quando i droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco: il sospetto avanzato ieri da un giornale polacco è stato confermato dal coordinatore dei Servizi segreti polacchi, Tomasz Siemoniak, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. “Tutto indica che si sia trattato di un missile partito da un nostro caccia”, ha riferito Siemoniak, confermando così i primi sospetti della stampa polacca emersi nei giorni scorsi. Si sarebbe trattato di un missile aria-aria Aim-120 Amraam, lanciato da un F-16 polacco, del costo di circa 850.000 euro. Secondo la stampa polacca, il missile avrebbe avuto un difetto nei sistemi di guida, mentre non ci sarebbe stata una vera esplosione perché sarebbe entrato in funzione il meccanismo di auto disarmo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA