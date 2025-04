1 maggio: Mattarella, ‘lavoro radice di libertà, nessuno deve sentirsi escluso’

agenzia

Roma, 29 apr “Tra due giorni celebreremo la data simbolo del 1° maggio: la festa del lavoro. Un lavoro che non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla Bsp di Latina.

“Il lavoro non può separarsi mai dall’idea di persona, dall’irriducibile unicità e dignità di ogni donna e di ogni uomo. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso. La Repubblica è fondata sul lavoro. Il lavoro è radice di libertà, ha animato la nostra democrazia, ha prodotto eguaglianza e, dunque, coesione sociale”, ha sottolineato il presidente della Repubblica.

