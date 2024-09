100 giorni dal Giubileo, mons. Fisichella, ‘noi pronti’

agenzia

'Macchina che già era in movimento adesso diventa più dinamica'

CITTÀ DEL VATICANO, 18 SET – “Stiamo già ricevendo migliaia di iscrizioni dai pellegrinaggi nazionali, la macchina che già era in movimento adesso diventa più dinamica, noi siamo pronti”. Lo dice mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del dicatero per la Promozione della nuova evangelizzazione e ‘regista’ del prossimo Giubileo, in un evento dal titolo “Globalizzare la solidarietà”, promosso da Deloitte proprio a 100 giorni dall’apertura della Porta Santa. All’evento partecipano il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ad delle Ferrovie, Stefano A. Donnarumma, l’ad di Acea, Fabrizio Palermo e il direttore Communication and media del Gruppo Unipol, vittorio Verdone. Mons. Fisichella non ha voluto confermare la stima di 32 milioni di pellegrini attesi nel corso dell’anno ricordando che si tratta “proiezioni”, tuttavia, ha aggiunto: “Quello che posso dire è che nelle diocesi in giro per il mondo vedo molto interesse e tanto senso di voler partecipare a Giubileo”. Per quanto riguarda il tipo di ritorno economico che può esserci per la città di Roma, ha commentato: “Penso che il ritorno non sia solo per la città di Roma ma anche per l’Italia”.

