11/9: Tajani, ‘tragico attentato monito per pace, democrazia e libertà’

Roma, 11 set. “Oggi ricorre il 24esimo anniversario del tragico attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York. Un attacco al cuore non solo degli Stati Uniti, Paese alleato e amico, ma di tutto il mondo civile. Un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime, un messaggio di solidarietà a tutto il popolo americano. L’11 settembre un monito perenne in favore della pace, della democrazia e della libertà”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani.

