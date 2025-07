11 Paesi Ue, serve scudo commerciale per l’acciaio

agenzia

Non-paper francese, c'è anche Roma. 'Import a livelli 2012-2013'

BRUXELLES, 29 LUG – “Chiediamo alla Commissione di presentare al più presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro la sovraccapacità siderurgica, operativo dal 1 gennaio 2026”. E’ quanto sottolineano 11 Paesi membri – tra i quali l’Italia – in un non-paper compilato su iniziativa della Francia. Il nuovo quadro di protezione dell’industria dell’acciaio – si legge nel documento – “dovrebbe mirare a riportare la quota delle importazioni agli stessi livelli del 2012-2013″, ossia, per ogni segmento di prodotto: 15% per l’acciaio piatto, 5% per l’acciaio lungo e 15% per l’acciaio inossidabile” rispetto alla domanda in Ue.

