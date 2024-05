2 giugno: Calandrini, ‘festa di tutti, oltraggiosa manifestazione Pd’

agenzia

Roma, 11 mag. “Ritengo oltraggioso scegliere il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, quale data per una manifestazione di partito, cosa che invece il Pd ha deciso di fare. È una celebrazione di tutti, che come italiani dovremmo rispettare e non polarizzare per protestare contro una riforma costituzionale ancora in discussione e, inutile nasconderlo, per celebrare la chiusura di una campagna elettorale che, da parte del Pd, è stata al vetriolo”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio del Senato.