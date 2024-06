2 giugno: Castelli (Libertà), ‘Salvini? Si dimetta lui per ‘finto sovranismo”

agenzia

Roma, 3 giu. “Salvini si dimetta per finto sovranismo e liberi gli italiani dalle sue bugie e dai danni che sta facendo al Paese! Salvini per occupare ulteriormente le televisioni ha scelto di attaccare Mattarella ricordando che la sovranità non appartiene all’Europa. Corretto caro Salvini, la sovranità appartiene all’Italia, concetto però che non andrebbe ribadito solo a chiacchiere ma con i fatti. Se davvero Salvini pensa che l’Ue non debba imporci le norme e lasciare all’Italia la sovranità, ci potrebbe spiegare come mai la Lega con il ministro Giorgetti ha dato l’ok al patto di stabilità europeo che aprirà la stagione dei tagli, cioè lacrime e sangue per noi italiani? Se davvero Salvini pensa che l’Ue non debba imporci le norme e lasciare all’Italia la sovranità, ci potrebbe spiegare come mai la Lega al governo – insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia – ha votato a favore del redditometro europeo? Se davvero Salvini pensa che l’Ue non debba imporci le norme e lasciare all’Italia la sovranità, ci potrebbe spiegare come mai la Lega – insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia e tutti i partiti d’opposizione – ha votato a Bruxelles a favore della Pac (politica agricola comune) voltando le spalle ai nostri agricoltori?”. Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata capolista insieme a Cateno De Luca con la lista Libertà in tutta Italia.