2 giugno: Corrado (Pd), ‘celebriamo e difendiamo valori fondativi Repubblica’

agenzia

Roma, 2 giu. “Oggi passerò la festa della Repubblica nel bolognese e andrò nel pomeriggio al sacrario di Marzabotto. Vado a rendere omaggio ai caduti e a coltivare la memoria delle efferate stragi nazifasciste compiute in quella zona. Una scelta dettata dal dovere di ricordare, ogni giorno, quanto sia importante difendere la nostra Costituzione antifascista, sulla quale si fonda la Repubblica italiana”. Lo dichiara in una nota Annalisa Corrado, delegata al clima nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle elezioni europee.