2 giugno: Cota (Fi),’d’accordo con Mattarella, rafforzare istituzioni Ue’

Roma, 3 giu. “Quello che è stato detto è sbagliato. Il presidente Mattarella ha fatto una valutazione che io condivido. Abbiamo bisogno di rafforzare le istituzioni europee perché fino ad oggi in Europa abbiamo avuto una mediazione degli Stati e dei grandi interessi che non ha portato a far crescere le istituzioni europee e garantire loro una adeguata autorevolezza a livello internazionale”. Lo ha detto Roberto Cota (FI) nell’approfondimento Specchio dei Tempi di Rai News24.

