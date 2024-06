2 giugno: Lupi (Nm), ‘certe boutade sono inutili e dannose’

agenzia

Roma, 2 giu. “Attaccare figure istituzionali come quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante dell’unita’ nazionale e dei valori costituzionali e’ una inutile e dannosa boutade per racimolare qualche voto alle elezioni europee. E c’è un problema di coerenza: Salvini denigra l’UE e poi richiede i fondi del Pnrr, soldi europei, per finanziare grandi opere, tra cui il Ponte sullo Stretto. Queste provocazioni distolgono solo l’attenzione da questioni più urgenti da affrontare, come l’astensionismo. È nostro dovere ora convincere i cittadini ad andare alle urne e non lo si fa utilizzando certi toni”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi intervistato da Corriere Tv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA