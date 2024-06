2 giugno: Mattarella, ‘a Parata stima e fiducia da cittadini per Forze Armate’

agenzia

Roma, 2 giu. “A conclusione della cerimonia che ricorda la data fondativa della Repubblica, desidero esprimerle il mio compiacimento per il contributo dato dalle donne e dagli uomini della Difesa al pieno successo della manifestazione. Le Forze Armate, anche in questa circostanza, hanno confermato lo spirito e le motivazioni che animano il loro quotidiano impegno al servizio del Paese per la tutela della collettività e per lo sviluppo della società, in coerenza con il dettato costituzionale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine della Parata militare.