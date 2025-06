2 giugno: Mattarella, ‘ciascun cittadino impegnato per coesione sociale Paese’

agenzia

Roma, 1 giu. “Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica -con la partecipazione, per la prima volta, delle donne- coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest’anno ricorre l’80/mo anniversario, e fu premessa della Costituzione. Quel patto tra popolo e istituzioni, fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà, ispirato alla centralità della dignità umana e del lavoro, seppe realizzare, con il concorso di posizioni e culture plurali, una sintesi di valori condivisi e avviare la ricostruzione e il rilancio sociale ed economico dell’Italia”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio inviato ai prefetti per la Festa della Repubblica.