2 giugno: Mattarella, ‘rafforzi consapevolezza e orgoglio partecipazione cittadini’

agenzia

Roma, 1 giu “Nel rinnovare i sentimenti di gratitudine della Repubblica per l’opera prestata, rinnovo ai Prefetti e a tutti coloro che si adoperano per il bene della collettività gli auguri di buon lavoro e di buona Festa, nell’auspicio che la ricorrenza del 2 giugno rafforzi la consapevolezza e l’orgoglio della partecipazione, prerogativa di ciascun cittadino”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti per il 2 giugno.

