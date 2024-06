2 giugno: Salvini, ‘nessuna polemica nè con il Mattarella e il Papa ma oggi è festa italiani’

agenzia

Roma, 2 giu. “Nessuna polemica con il Presidente della Repubblica come mai nessuna polemica con Santo padre, che invece da altri è stato criticato mei giorni scorsi. Semplicemente oggi è il 2 giugno, la Festa della Repubblica, la Festa degli italiani e per me la sovranità nazionale italiana viene prima di ogni altra appartenenza. Sicuramente gli italiani sceglieranno l’Europa che vorranno la settimana prossima e io voglio un’Europa diversa rispetto a quella di oggi. Con tutto il rispetto per l’espressione di tutti a partire dal Quirinale, oggi è la festa degli italiani, oggi hanno sfilato gli Alpini, i Carabinieri, il meglio del nostro Paese, la sovranità nazionale italiana per me viene prima di tutto e di tutti”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Stasera Italia’, su Retequattro.