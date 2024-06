2 giugno: Vannacci, ‘difendiamo patria da chi vuol distruggerne identità’

agenzia

Roma, 2 giu. “Oggi 2 giugno festeggiamo la nostra Repubblica, la nostra Nazione. Un giorno speciale in cui ribadiamo i valori fondanti, la nostra storia che ci unisce come Italiani. Ripenso a quanti si sono sacrificati per la nostra Patria, a chi ha lottato e continua a lottare per una Nazione libera e democratica, e la cui identità voglio portare in Europa. A tutti loro va il mio grazie. Difenderemo la nostra Patria da chi vuole distruggerne l’identità. Buona Festa della Repubblica!”. Così su Facebook il generale Roberto Vannacci, candidato per la Lega alle europee.

