2 Giugno: Zanella, ‘onorare Repubblica dicendo no a contro-riforme’

agenzia

Roma, 2 giu. “La nostra è una Repubblica nata dalla Resistenza, proiettata verso l’Europa: lo ha ricordato oggi il Presidente Mattarella che ha definito ‘lungimirante e saggia’ la nostra Carta costituzionale, parole per le quali esprimiamo la nostra gratitudine al Presidente. Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra onorare la nostra Repubblica significa avere la consapevolezza che questa destra sta tentato di stravolgere proprio quella Costituzione che condensa i massimi principi di democrazia, uguaglianza e libertà. La nostra festa della Repubblica é perciò anche il giorno per ricordare che dobbiamo opporci in ogni lungo alle contro-riforme di Meloni e della sua destra”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA