21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel Reggino

agenzia

Indagano i carabinieri. Ad aprile un altro omicidio

SAN PIETRO DI CARIDÀ, 14 NOV – Un 21enne è stato ucciso stasera con un colpo di pistola alla testa in contrada Monsoreto, nel comune di San Pietro di Caridà, nel Reggino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato il cadavere di Stefano Cirillo, di Cinquefrondi, già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Nell’ aprile scorso, un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, era stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria sempre a S.Pietro di Caridà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA