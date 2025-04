25 aprile: ‘antifascismo essenziale per democrazia’, applausi bipartisan per La Russa

agenzia

Roma, 24 apr. “Leggo una parte di un documento che per me fu importante nella mia vita, scritto a Fiuggi con grande sincerità e grande passione, dove senza reticenze affermavamo che l’antifascismo fu il momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato. Ma quello che conta è che la sincerità, la profondità che deve unirci nel ricordare questa data è tale da poter essere momento di unione e non momento di divisione”. É probabilmente questo il passaggio più importante del discorso con il quale il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha aperto la commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.

Un intervento che, nonostante una polemica con Italia viva e Pd sulla iniziale decisione della seconda carica dello Stato di rimanere seduto, alla fine ha riscosso gli applausi bipartisan di tutti i Gruppi presenti nell’emiciclo.