25 aprile: Boccia a Meloni, ‘è festa Liberazione non libertà’

Roma, 25 apr. “La Festa del 25 aprile è anche l’anniversario della Resistenza ed è dedicata al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione del Paese. Anche per questo la premier Meloni e tutto il suo partito non riesce a chiamarla con il suo nome: festa della Liberazione! Presidente Meloni questa non è una festa di partito come la chiama lei, definendola festa della libertà. Questa è la festa della Liberazione che ha dato all’Italia questa bella Costituzione antifascista che gli italiani non vi permetteranno di cambiare”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, partecipando al corteo Anpi di Roma.

“Se oggi siamo qui e viviamo in un Paese libero e democratico -ha detto ancora- è grazie a chi ha sacrificato la propria vita per lasciarci un Paese libero dal nazifascismo. La piazza di oggi è dell’Italia unita antifascista. La Festa della 25 aprile è sempre un esercizio importante per la memoria della Resistenza, soprattutto per raccontare a chi nasce oggi da dove veniamo. I valori incarnati dalla Liberazione, e non della libertà come continua ostinantamente a dire la destra italiana, sono alla base dell’Italia di oggi. Questa piazza, partecipata anche da tanti giovani, non è solo per dire mai più al fascismo del ventennio ma a tutti i fascismi striscianti che si ripropongono nella società di oggi”.