25 aprile: Borghi (Iv), ‘dovere essere presenti, non è celebrazione retorica’

agenzia

Milano, 25 apr. “Oggi, come Italia Viva, eravamo in piazza a Milano per l’80esimo anniversario della Liberazione. Una giornata importante, per ricordare con fermezza le radici democratiche su cui si fonda la nostra Repubblica. Il 25 aprile non è una celebrazione retorica, ma un richiamo attuale ai valori della libertà, della responsabilità, della convivenza civile. Essere presenti, anche oggi, era un dovere”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

