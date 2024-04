25 aprile: Carfagna, ‘lasciare a giovani Italia più forte e unita’

agenzia

Roma, 25 apr. “Buon 25 aprile e buona festa della Liberazione a tutti. Oggi ricordiamo con profonda gratitudine coloro che, con coraggio, hanno lottato insieme, mettendo da parte differenze politiche e culturali, per liberare l’Italia dalla dittatura e dall’occupazione nazifascista”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione. “Una data –aggiunge- che simboleggia non solo un trionfo del passato, ma anche l’impegno costante a difendere i valori di libertà e giustizia che definiscono lo spazio della democrazia italiana ed europea. Continuare a perpetuare questi valori è fondamentale per lasciare in eredità alle future generazioni un’Italia più forte e unita, nella quale tutti possano essere e sentirsi liberi”.

