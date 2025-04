25 aprile: Carfagna, ‘vittoria di un popolo non dei partiti’

agenzia

Roma, 25 apr. “Festeggiamo oggi la Liberazione, l’Italia libera, democratica e poi repubblicana nata il 25 aprile di 80 anni fa. L’Italia riconquistata dai tanti che combatterono contro la dittatura nazifascista, pagando talvolta pure con la vita. Non solo partigiani comunisti, ma anche socialisti, azionisti, liberali, cattolici, monarchici”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretario di Noi moderati. “Fu la vittoria di un popolo, non dei partiti. Il 25 aprile -aggiunge- ci unisca allora tutti, nel ricordo di quelle donne e di quegli uomini coraggiosi che seppero andare oltre le differenze politiche per lottare insieme e verso cui abbiamo sempre un enorme debito di gratitudine”.

