25 aprile: Centinaio, ‘pensiero a chi vive ancora sotto minaccia armi’

Roma,25 apr. “Viva l’Italia libera, viva tutta l’Italia antifascista. Da essa è nata la nostra Costituzione, attraverso la saggezza dei Padri costituenti, che hanno saputo mettere insieme idee diverse per dare una forma comune alla nuova democrazia. Grazie al loro lavoro, abbiamo avuto e abbiamo ancora gli anticorpi per respingere le ideologie autoritarie che inneggiano alla violenza, dal comunismo al fascismo, dal fondamentalismo religioso all’antisemitismo”. Lo scrive sui social il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio in occasione dell’anniversario della Liberazione.