25 aprile: Foti, ‘festa di chi riconosce la libertà’

Roma, 25 apr. “Al di là delle polemiche, costruite ad arte per dividere, il 25 aprile è la festa di tutti coloro che riconoscono la libertà come un valore: è l’affermazione dei valori democratici, conculcati dal fascismo, di cui è impregnata la nostra Costituzione. Se appare ancor oggi difficile, a 79 anni di distanza, riuscire a costruire una memoria condivisa, resta indubbio il fatto che l’amore per la libertà e la democrazia resta l’unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

