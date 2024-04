25 aprile: Graziano (Pd), ‘ricordiamo chi ha lottato con coraggio per libertà’

agenzia

Roma, 25 apr. “Il 25 aprile, giorno della Liberazione, ci ricorda il coraggio e la determinazione di chi ha lottato per la libertà. È un giorno per onorare coloro che hanno sacrificato tanto per difendere i valori di democrazia e giustizia. È un momento per riflettere sul passato e per rinnovare il nostro impegno a costruire un futuro di pace e uguaglianza”. Lo ha affermato il deputato del Pd Stefano Graziano, che questa mattina ha visitato il monumento dei caduti a Caserta.