25 aprile: La Russa invita Aula ad alzarsi in piedi per ricordare caduti di tutte le guerre**

agenzia

Roma, 24 apr. Al termine degli interventi per la commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato l’Aula ad alzarsi in piedi per ricordare “tutti i caduti di quella terribile fase della nostra storia, sommando il ricordo dei caduti di tutte le guerre, anche di quelle drammaticamente ancora in corso, perché il nostro sia un inno alla speranza di pace e di concordia, che questo 25 aprile spero sappia esprimere con grande forza”. La Russa ha quindi invitato l’Assemblea ad osservare qualche secondo di raccoglimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA