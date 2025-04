25 aprile: La Russa parla da seduto, poi in piedi su richiesta Pd

agenzia

Roma, 24 apr. Polemica a distanza tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Gruppo del Pd, durante la commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione. La seconda carica dello Stato ha infatti iniziato il suo intervenuto rimanendo seduto, mentre i senatori del Pd si sono alzati. “Poi dovrete stare in piedi mentre parlano tutti gli altri -ha affermato la Russa- non mi sono permesso di stare in piedi per questo, ma se preferite parlo in piedi”.