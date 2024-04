25 aprile: Mattarella, ‘da nazifascisti crimini di guerra contro regole e principi umanità’

agenzia

Civitella in val di Chiana (Ar), 25 apr. “Con queste barbare uccisioni, nella loro strategia di morte, i nazifascisti cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca, di instaurare un regime di terrore nei confronti dei civili perché non si unissero ai partigiani, di operare vendette nei confronti di un popolo, considerato inferiore da alleato e, dopo l’armistizio, traditore. Si trattò di gravissimi crimini di guerra, contrari a qualunque regola internazionale e all’onore militare e, ancor di più, ai principi di umanità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando a l’anniversario della Liberazione a Civitella in val di Chiana, in Toscana, dove nel 1944 i nazisti trucidarono 244 persone.