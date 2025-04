25 aprile: Mattarella, ‘Guido Rossa testimone valori che a Genova edificarono Repubblica’

agenzia

Genova, 25 apr. “A Genova si espresse e si affermò il respiro della libertà. Un’anima che non sarebbe mai stata tradita. Un patto, un impegno, che non sarebbero venuti meno neppure quando, negli anni ‘70, il terrorismo tentò di aggredire le basi della nostra convivenza democratica. E dalle fabbriche venne una risposta coraggiosa, esigente, che si riassume nel nome di Guido Rossa. La sua testimonianza appartiene a quei valori di integrità e coraggio delle persone che, anche qui, edificarono in quegli anni a Repubblica”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Genova in occasione dell’80/mo anniversario della Liberazione.

