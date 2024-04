25 aprile: Mattarella rende omaggio ad Altare della Patria, poi a Civitella in Val di Chiana

agenzia

Roma, 25 apr. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, del Consiglio, Giorgia Meloni, della Corte costituzionale, Augusto Barbera, dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dalle alte cariche militari, ha reso omaggio all’Altare della Patria, deponendo una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto, in occasione della Festa della Liberazione.