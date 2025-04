25 aprile: Mattarella, ‘Resistenza decisiva per crollo Linea Gotica, libertà non recata in dono’

agenzia

Genova, 25 apr. “Da taluno si è argomentato che il contributo ‘militare’ recato dalla Resistenza non sia stato decisivo per il crollo della Linea Gotica costruita dai tedeschi per ostacolare la risalita della penisola da parte degli Alleati e del Corpo italiano di liberazione. Al contrario, come è noto, e lo dimostra il 1944, le forze dell’Asse in campo avevano difficoltà a presidiare, allo stesso tempo, le aree verso le quali premevano le forze alleate e le zone interne sempre più nelle mani della Resistenza. Veniva ascoltato in questo modo l’ammonimento rivolto da Giuseppe Mazzini ai tanti che, all’epoca, confidavano nell’intervento d’oltralpe: ‘più che la servità, temo la libertà recata in dono'”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Genova in occasione dell’80/mo anniversario della Liberazione.

